Искусственный интеллект предвидел вспышку коронавируса в Китае

Канадская платформа мониторинга здоровья BlueDot предсказала вспышку коронавируса в Китае еще 31 декабря — за неделю до того, как о ней узнал весь мир.

Искусственный интеллект установил, что из города Ухань вирус перекинется на Бангкок, Сеул и Токио. Алгоритм проанализировал новости на 65 языках, информацию о заболеваниях животных, посты в соцсетях и данные о продаже авиабилетов.

Камран Хан, создатель ИИ, захотел сделать такой алгоритм после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда болезнь зародилась в провинциях Китая, а потом перекинулась на Торонто и унесла жизни 44 человек. Хан говорит, что происходящее сейчас в Китае вызывает у него дежавю.

Исследования BlueDot отправляются должностным лицам в области здравоохранения в дюжине стран, включая США и Канаду, авиакомпаниям и больницам, где могут оказаться зараженные пациенты.

Коронавирусом в Китае заразились около 2000 человек, из которых умерли более 40. Вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, над вакциной сейчас активно работают ученые.

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