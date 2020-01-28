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Главная » Украина » Политика
10:55 28 Января 2020 Просмотров 69   КомментариевКомментарии

Делами майдана займутся прежние прокуроры

Расследованием преступлений против участников Революции достоинства будет заниматься «оригинальный» состав прокуроров.

Адвокатская совещательная группа сообщила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по расследованию преступлений против участников Революции достоинства. Теперь, делами о майдане вновь будут заниматься Алексей Донской, Игорь Земской, Янис Симонов.

Оригинальное сообщение:

«Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул «оригинальный» состав группы прокуроров – Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу».

Напомним, в конце декабря Генпрокуратура провела следственный эксперимент с участием свидетеля в деле о расстрелах на Майдане.

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Тэги: майдан, расследование, прокуроры, рябошапко

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Кто скрывает правду о расстрелах на Майдане

Даже через год после начала протестов и убийств на Майдане в деле осталось много белых пятен. Причем это касается как убийств майдановцев, так и смертей от пуль противостоявших им бойцов МВД.

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