В ООН прокомментировали «сделку века» по ближневосточному урегулированию

В ситуации с Израилем и Палестиной ООН будет придерживаться международных документов.

Организация Объединенных Наций продолжит поддерживать ближневосточное урегулирование, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи. Об этом указано в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

В связи с публикацией мирного плана США, которую американский президент Дональд Трамп назвал «сделкой века», ООН заявила, что за основу будут взяты границы 1967 года.

«ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей, а также при видении двух государств – Палестины и Израиля – соседствующих друг с другом на основании границ 1967 года», – говорится в заявлении.

Тэги: ООН