Эпидемия коронавируса: заражено более 6000 человек
Число зараженных коронавирусом продолжат стремительно расти.
На состояние утра, 29 января число зараженных коронавирусом по официальным данным составляет 6057 человек. Число смертей в связи с заболеванием выросло до 132.
По данным китайских властей, большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания, однако, эту информацию опровергают неофициальные источники.
Также, китайские власти сообщили, что распространение вируса ускоряется, а пик распространения вируса произойдет через 7-10 дней.
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Количество жертв и зараженных коронавирусом в Китае продолжает стремительно расти.