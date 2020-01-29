Эпидемия коронавируса: заражено более 6000 человек

Число зараженных коронавирусом продолжат стремительно расти.

На состояние утра, 29 января число зараженных коронавирусом по официальным данным составляет 6057 человек. Число смертей в связи с заболеванием выросло до 132.

По данным китайских властей, большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания, однако, эту информацию опровергают неофициальные источники.

Также, китайские власти сообщили, что распространение вируса ускоряется, а пик распространения вируса произойдет через 7-10 дней.

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