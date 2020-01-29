Главу Укрзализныци Кравцова отправляют в отставку

УЗ временно возглавит член правления компании Желько Марчек.

Наблюдательный совет Укрзалізниці (УЗ) принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова, документы на увольнение Кравцова поступили в Кабинет министров.

Эту информацию LIGA.net подтвердил источник в Министерстве инфраструктуры. Он уточнил, что решение должен утвердить Кабмин.

В набсовете УЗ также подтвердили решение об увольнении Кравцова. При этом собеседник LIGA.net сообщил, что контракты с членами правления не разрывали.

Исполняющим обязанности главы правления назначат члена правления Желько Марчека. Соответствующее представление о назначении уже есть в Кабмине.

Дополнено: Позже источник в УЗ уточнил, что набсовет рассматривал на заседании два варианта: разрыв контракта Кравцова в связи с переходом на должность замминистра инфраструктуры (по заявлению Кравцова) и разрыв контракта по инициативе набсовета.

Во втором случае предусмотрена финансовая компенсация за разрыв контракта раньше его окончания. Какой вариант был принят, не сообщается.

В Мининфраструктуры неофициально сообщили, что министр Владислав Криклий против назначения Кравцова его замом.

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