В Украину сбежал «экс-министр» «ДНР»
Недочиновник псевдогосударства понял, что «ДНР» – всего лишь террористическая организация.
Одно из подразделений Службы безопасности Украины, отвечающее за проведение контрразведывательной деятельности, вывезло на подконтрольную территорию из «ДНР» тамошнего так называемого «экс-министра угольной промышленности».
Как сообщили «Властям» в спецслужбах, бывший член «правительства» самопровозглашенной республики после увольнения занялся бизнесом на территории, захваченной боевиками, и понял, что сама так называемая «Донецкая народная республика» – не более, чем фикция, поддерживаемая российской Федерацией для дестабилизации ситуации в Украине. Тогда «экс-министр» решил перебраться на территорию, подконтрольную Украине.
Оперативники не назвали имя вывезенного из «ДНР» гражданина, однако установить его личность не сложно. Известно, что в период с мая по август 2014 года «министром угольной промышленности» в «ДНР» был Игорь Ивакин.
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