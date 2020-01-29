Декларанты отчитались о доходах на 102 млрд грн

С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тыс. деклараций об имущественном состоянии, всего были задекларированы полученные в 2018 г. доходы в сумме 101,8 млрд грн, что на 39% больше, чем годом ранее.

Как передает Нова Влада, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Всего были задекларированы полученные в 2018 г. доходы на общую сумму 101,8 млрд грн., Что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год», – говорится в сообщении.

Соответственно, возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №2758, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, когда размер ставки будет зависеть от размера зарплаты.

И для некоторых граждан налог на доходы физлиц могут увеличить до 54%.

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