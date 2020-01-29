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Главная » Мир » Спорт
21:15 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Австралии футболисток сборной Китая заперли в отеле из-за коронавируса

Игроки и тренерский штаб сборной находятся под наблюдением в одном из отелей Брисбена в связи с распространением коронавируса.

Сборная Китая прибыла в Австралию для участия в отборочном олимпийском турнире. Турнир изначально должен был пройти в КНР, но был перенесен в связи со вспышкой болезни.

32 человека, включая игроков и персонал, прилетели в Брисбен рейсом из Шанхая во вторник, после чего пограничники поместили их в карантин.

По словам директора по здравоохранению штата Квинсленд Джаннетт Янг, врачи не зафиксировали ни у кого из членов команды симптомов заражения, однако неделю назад команда посещала охваченный вирусом китайский город Ухань.

Изоляцию китайских футболисток назвали мерой предосторожности. Команда пробудет в изоляции до 5 февраля. Сборная Китая должна сыграть с командой Таиланда.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса превысило 6 тысяч человек, более из них 130 скончались.

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Тэги: футбол, Китай, коронавирус

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