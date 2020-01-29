В Австралии футболисток сборной Китая заперли в отеле из-за коронавируса
Игроки и тренерский штаб сборной находятся под наблюдением в одном из отелей Брисбена в связи с распространением коронавируса.
Сборная Китая прибыла в Австралию для участия в отборочном олимпийском турнире. Турнир изначально должен был пройти в КНР, но был перенесен в связи со вспышкой болезни.
32 человека, включая игроков и персонал, прилетели в Брисбен рейсом из Шанхая во вторник, после чего пограничники поместили их в карантин.
По словам директора по здравоохранению штата Квинсленд Джаннетт Янг, врачи не зафиксировали ни у кого из членов команды симптомов заражения, однако неделю назад команда посещала охваченный вирусом китайский город Ухань.
Изоляцию китайских футболисток назвали мерой предосторожности. Команда пробудет в изоляции до 5 февраля. Сборная Китая должна сыграть с командой Таиланда.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса превысило 6 тысяч человек, более из них 130 скончались.
Новости по теме
Число зараженных коронавирусом продолжат стремительно расти.
В Китае продолжают находится десятки тысяч иностранцев, в том числе и украинцы, которые не могут покинуть страну из-за эпидемии корона вируса.
В мире смертельно опасным вирусом заражены уже несколько тысяч человек.