В Светлодарске подрядчик скрылся с шестью миллионами бюджетных гривен

В Донецкой области выяснят, почему чиновники отдали огромную сумму кому попало.

Следователи Бахмутского отдела полиции изучают обстоятельства того, как в Светлодарске «освоили» 5,7 миллионов гривен, выделенных на перепрофилирование детского сада в здание Центра предоставления административных услуг.

Согласно материалам дела, в полицию о недобросовестном подрядчике сообщил секретарь горсовета. Оказалось, что еще в начале ноября прошлого года ООО «Никопольская строительная компания «БЕСТ» по условиям договора, заключенного с городским головой Светлодарска, получила двумя платежами без малого шесть миллионов гривен. Подрядчик должен был в самые сжатые сроки приняться за работу, однако к реконструкции так и не приступил.

Теперь полиция выясняет, кто допустил служебную халатность, доверившись неблагонадежному предприятию.

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