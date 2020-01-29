В Светлодарске подрядчик скрылся с шестью миллионами бюджетных гривен
В Донецкой области выяснят, почему чиновники отдали огромную сумму кому попало.
Следователи Бахмутского отдела полиции изучают обстоятельства того, как в Светлодарске «освоили» 5,7 миллионов гривен, выделенных на перепрофилирование детского сада в здание Центра предоставления административных услуг.
Согласно материалам дела, в полицию о недобросовестном подрядчике сообщил секретарь горсовета. Оказалось, что еще в начале ноября прошлого года ООО «Никопольская строительная компания «БЕСТ» по условиям договора, заключенного с городским головой Светлодарска, получила двумя платежами без малого шесть миллионов гривен. Подрядчик должен был в самые сжатые сроки приняться за работу, однако к реконструкции так и не приступил.
Теперь полиция выясняет, кто допустил служебную халатность, доверившись неблагонадежному предприятию.
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