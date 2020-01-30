ВВС Израиля ударили по сектору Газа

В ответ на запуск ракеты из сектора Газа израильские ВВС нанесли удары по военным целям ХАМАС.

Израильские военные засекли пуск одного снаряда из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Ранее вечером сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля», – заявили в ЦАХАЛ.

В ответ на запуск ракеты израильские ВВС нанесли удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа.

Израильские самолеты атаковали несколько объектов ХАМАС, в том числе оружейные склады и подземную инфраструктуру группировки.

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