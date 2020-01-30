Новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы, – НБУ
Национальный банк ожидает заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов.
Благодаря новой программе с МВФ, официальным привлечениям и сохранению интереса нерезидентов к ОВГЗ сохранится ежегодный рост международных резервов Украины, несмотря на период пиковых выплат по внешнему государственному долгу.
В 2020 году они превысят 29 млрд долларов и продолжат увеличиваться в 2021-2022 годах.
Ключевым риском для реализации этого макропрогноза Национальный банк, как и раньше, видит отсрочки заключения новой программы сотрудничества с МВФ.
Также сохраняются риски для макрофинансовой стабильности, прежде всего, вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательствах экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством.
Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.
Новости по теме
Резонанс вокруг заявления о достижении договоренности МВФ и Украины относительно трехлетней кредитной программы объемом 5,5 млрд долларов быстро затих, и перспективы этого кредита пока что представляются довольно туманными.
В ходе недавнего визита миссии Международного валютного фонда в Украину была достигнута договоренность о новой программе финансирования, однако ее выполнение все еще зависит от соблюдения ряда условий.
Министр считает, что Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом.