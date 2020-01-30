Одесских бандитов, пытавших людей, не выпустили на свободу

Несмотря на все доводы их адвокатов.

Шестеро жителей Одессы остаются под стражей за несколько эпизодов вымогательства и разбой. Несмотря на доводы стороны защиты, приводящей опыт ЕСПЧ, жестокие бандиты не смогут ближайшее время больше никому угрожать. Задержание ОПГ такого масштаба стало результатом сотрудничества полиции и СБУ.

Сколотил бандитскую группировку одессит, ранее занимавшийся предпринимательством. В определенный момент решив, что заработок денег намного труднее, чем разбой и вымогательство, он собрал вокруг себя минимум пятерых (но следствие считает, что членов ОПГ намного больше) подельников, которые угрозами и физическим воздействием что называется выбивали из людей деньги.

Банде вменяется пока два эпизода преступной деятельности. Сначала они «прессовали» местную предпринимательницу, вымогая у нее погашение выдуманного долга в десятки тысяч долларов. Женщине угрожали расправиться с ее семьей, если она не отыщет нужную сумму и не передаст преступникам.

Еще больше досталось троим сотрудникам магазина, занимающегося реализацией телефонной и компьютерной техники. Разбойники в масках из числа членов ОПГ сначала угрожали оружием и избивали их, завладев товаром, а потом затащили в подсобку, где душили и пытали, вымогая деньги. В итоге, жертвы звонили по очереди своим родным ,чтобы те вынесли преступникам деньги и ценности.

Принципиальная позиция стороны обвинения заключается в том ,что особо опасные злоумышленники должны находиться за решеткой до приговора. В противном случае, есть угроза, что они заставят потерпевших забрать заявления и уйдут от ответственности за содеянное.

Пока что суд с доводами правоохранителей соглашается.

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