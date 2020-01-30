Мэра Тлумача могут привлечь к ответственности за смену двери в кабинете

На первый взгляд курьезное обвинение может стоить чиновнику больших нервов и даже свободы.

Григорий Голуб (на фото), адвокат и житель 9-тысячного городка требует привлечь к уголовной ответственности городского голову Тлумача (Ивано-Франковская область) Романа Круховского, который позволил сменить дверь в собственный кабинет. По мнению заявителя, в действиях градоначальника усматриваются признаки такого преступления, как «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия с использованием служебного положения». наказание за это предусмотрено суровое – до восьми лет лишения свободы.

Григорий Степанович подал заявление в Тлумацкое отделение полиции, где указал, что здание Тлумацкого городского совета ОТГ внесено в реестр памяток истории района как дом XX столетия. И его, как жителя Тлумача, возмущает, что в ходе ремонта в здании горсовета были уничтожены двери в кабинет, расположенный на втором этаже. А с ними, по версии заявителя, была уничтожена и часть истории.

После того, как в отделении полиции без объяснения причин отказались вносить сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований, адвокат Голуб обратился в местный суд с требованием обязать полицейских внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование по факту, изложенному в его заявлении.

В результате распределения дел оно попало к председателю суда, который взял самоотвод по причине сотрудничества с мэром Тлумача – дескать, они часто соприкасаются при решении каких-то хозяйственных проблем.

Другой судья удовлетворил самоотвод предыдущего, однако теперь не ясно, не будут ли все судьи данного учреждения брать самоотводы, чтобы оттянуть время в решении важного для громады вопроса касательно двери, имеющей историческую ценность.

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