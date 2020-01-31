Житель Львова украл у полицейского пистолет и документы, пока тот лежал без чувств

Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Во Львове произошла необычная кража – подозреваемый прямо в райотделе полиции похитил у блюстителя законности табельное оружие и служебное удостоверение, пока тот приходил в себя.

Как сообщили «Властям» в прокуратуре области, 5-го декабря прошлого года ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранителей львовянина вновь пригласили для беседы в райотдел. Сыщики считали ,что горожанин может быть причастным к совершенным в городе кражам.

Во время допроса следователю стало плохо, и он потерял сознание. Воспользовавшись бесчувственным состоянием полицейского ,вор похитил пистолет и удостоверение и сбежал.

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