Бывшая посол США в Украине Мари Йованович подала в отставку из Госдепа

Детали относительно того, когда и как Йованович уволилась, пока не раскрывают.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович уволилась из Государственного департамента США после более 30-ти лет дипломатической службы, сообщает CNN.

«Посол Мари Йованович подала в отставку», – говорится в сообщении издания со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

Детали относительно того, когда и как Йованович уволился с дипломатической службы, остаются невыясненными. По словам чиновника, это произошло в течение последних двух недель.

Мари США отзывают своего посла из Украины США отзывают своего посла из УкраиныЙованович завершила работу на посту посла США в Украине 20 мая 2019 года. В том же году в марте вокруг нее разразился скандал после заявлений генпрокурора Украины Юрия Луценко.

По его словам, во время первой встречи после назначения на эту должность, она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

Позже народный депутат Мустафа Найем попросил Луценко предоставить копию списка «неприкасаемых» от посла США Найем попросил Луценко предоставить копию списка «неприкасаемых» от посла СШАНайем подал депутатское обращение к Луценко с просьбой предоставить копию списка «неприкасаемых» для ГПУ людей, который ему якобы передала Йованович.

Американское издание The Hill сообщило, кто находится в списке «неприкосновенных» лиц. Так, Скандал вокруг Луценко и посла США: The Hill раскрыло «неприкасаемых» из списка генпрокурора Скандал вокруг Луценко и посла США: The Hill раскрыло «неприкасаемых» из списка генпрокурорав статье упоминается основатель Центра противодействия коррупции и двое народных депутатов, которые поддерживали активистов и антикоррупционные реформы. Их имена в статье не называются.

В Государственном департаменте США «Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине»: в посольстве США прокомментировали обвинения Луценко «Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине»: в посольстве США прокомментировали обвинения Луценкоопровергли информацию, которую озвучил генпрокурор Луценко. МИД Украины заявило, что ценит посла США в Украине Мари Йованович и плодотворно сотрудничает с ней.

25 января 2020 года Американский «Избавьтесь от нее». СМИ обнародовали аудио, в котором якобы Трамп требует уволить Йованович «Избавьтесь от нее». СМИ обнародовали аудио, в котором якобы Трамп требует уволить Йовановичтелеканал ABC обнародовал запись, в которой голос якобы президента США Дональда Трампа говорит об увольнении тогдашнего амбасадора Мари Йованович. Диалог состоялся весной 2018 года.

Участниками беседы, в которой вспоминали Йовович, вероятно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман.

Тэги: Йованович