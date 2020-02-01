Карапаты завалило снегом: ГСЧС предупреждает об возможном сходе лавин
Карпаты сильно завалило снегом, в некоторых местам выпало боле полуметра снега.
В связи с сильными осадками в Карпатах, ГСЧС предупреждают о возможном сходе лавин в течении нескольких дней.
В некоторых районах выпало более полуметра снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр:
«По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 1 февраля 2020, на Пожежевской (вершина Карпат – ред.) температура воздуха: -0,1 °С, ветер: северный, 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный. По прогнозам Укргидрометцентра, в связи на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.
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