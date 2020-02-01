НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
17:30 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Карапаты завалило снегом: ГСЧС предупреждает об возможном сходе лавин

Карпаты сильно завалило снегом, в некоторых местам выпало боле полуметра снега.

В связи с сильными осадками в Карпатах, ГСЧС предупреждают о возможном сходе  лавин в течении нескольких дней.

В некоторых районах выпало более полуметра снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр:

«По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 1 февраля 2020, на Пожежевской (вершина Карпат – ред.) температура воздуха: -0,1 °С, ветер: северный, 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 5-60 см, снег вьюжный. По прогнозам Укргидрометцентра, в связи на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», – говорится в сообщении.

Источник:
Тэги: Карпаты, снег, ГСЧС, осадки, лавины

Новости по теме

В Карпатах заблудился немецкий турист

Сообщение о пропаже гражданина Германии 1971 года рождения поступило спасателям 24 января в 19.45. 25 января возле полонины Урда поисковая группа нашла лыжи, которые могли принадлежать иностранному туристу.

В Карпатах с горы Брескул сошло две лавины

Снежные массы сошли с северо-восточного и восточного склона горы Брескул. Никто не пострадал.

Спасатели предупреждают о сходе лавин в Карпатах

Значительная опасность схода лавин будет сохраняться в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Французская фигуристка-чемпионка рассказала, что ее изнасиловал тренер

22:47 Мир

Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

21:29 Мир

В Майами сняли с рейса семью ортодоксальных евреев из-за неприятного запаха

19:46 Мир

Председатель райсовета из глубинки «забыл» задекларировать дом и три квартиры

15:31 Украина

На границе США и Мексики нашли самый длинный тоннель для контрабанды

11:21 Мир

Американец потратил 6 млн долларов на рекламу ветклиники, спасшей его собаку

00:09 Мир

Англичанка нашла на пляже хвост динозавра

23:20 Мир

Дочь саудовского короля стала жертвой мошенников

22:48 Мир

В Австралии обнаружили пропавшего полвека назад графа-убийцу

21:07 Мир

Мусорщики вернули британской пенсионерке 20 тысяч фунтов, выброшенных на помойку

20:53 Мир

В Румынии оппозиция инициировала вотум недоверия правительству

20:04 Мир

Новости | Игровые автоматы