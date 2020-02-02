Чикагского рэпера, нанявшего киллера для убийства матери, посадили на 99 лет

Иоланда Холмс без ума любила своего единственного сына, Кавмана Уилсона, покупала ему нарядную одежду, украшения и даже подарила ему автомобиль «Мустанг»…

Но, видимо, начинающему рэперу этого было мало и он нанял киллера для убийства и ограбления своей матери, сообщает Chicago Sun Times.

Это было в 2012 году.

Нанятый им убийца Юджин Спенсер (он приговорен судом к 100 годам тюрьмы) поехал на квартиру его материи и выстрелил в нее, когда она спала в своей постели. А после телефонного разговора с заказчиком, сказавшим ему: «Убедись, что сука мертва», вернулся и добил ее ножом.

После этого Уилсону долгое время удавалось изображать из себя убитого горем сына и одновременно тратить направо и налево деньги с банковского счета своей покойной матери. Но. в конце концов, его и нанятого им киллера нашла полиция…

Когда Уилсона, которому сейчас 30 лет, на суде спросили, хочет ли он что-нибудь сказать, прежде чем судья примет окончательное решение, он был краток: «Никто не любил мою мать больше, чем я…»

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