Зафиксирована первая смерть от вируса вне Китая

Смерть произошла на Филиппинах. Это первый человек, который погиб от вируса не в Китае.

На Филиппинах скончался 44-летний гражданин Китая, который проживал в городе Ухань.

Сообщается, что он покинул Ухань и пересек границу Китая незадолго до массового распространения коронавируса.

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