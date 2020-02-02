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14:10 02 Февраля 2020 0 Комментарии
Зафиксирована первая смерть от вируса вне Китая
Смерть произошла на Филиппинах. Это первый человек, который погиб от вируса не в Китае.
На Филиппинах скончался 44-летний гражданин Китая, который проживал в городе Ухань.
Сообщается, что он покинул Ухань и пересек границу Китая незадолго до массового распространения коронавируса.
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Тэги: смерть, Китай, Филиппины, коронавирус
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