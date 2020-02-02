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Главная » Мир » Происшествия
14:10 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зафиксирована первая смерть от вируса вне Китая

Смерть произошла на Филиппинах. Это первый человек, который погиб от вируса не в Китае.

На Филиппинах скончался 44-летний гражданин Китая, который проживал в городе Ухань.

Сообщается, что он покинул Ухань и пересек границу Китая незадолго до массового распространения коронавируса.

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Тэги: смерть, Китай, Филиппины, коронавирус

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