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18:14 02 Февраля 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

«Его приход неизбежен», – премьер Израиля требует создать сыворотку против коронавируса

По мнению руководства этой страны, проникновение короновируса в Израиль – только дело времени.

На воскресном заседании, посвященному обсуждению распространения коронавируса, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать создание вакцины для борьбы с недугом.

По мнению экспертов, только министерство здравоохранения и институты Израиля могут быстро создать подобный препарат.

- Сегодня мы закончили глобальную дискуссию со всеми членами правительства о том, как справиться со вспышкой коронавируса, — заявил Нетаньяху. – Пока что мы можем только отложить приход нового вируса в Израиль. Не избежать, а отложить. Его приход, увы, неизбежен.

Пока что в Израиле не зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса.

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Тэги: Нетаньяху, коронавирус, сыворотка

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