Внешняя торговля Украины терпит убытки на $12 млрд
За год дефицит внешней торговли товарами вырос на 10% и составил почти 14 миллиардов долларов.
По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% – до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами – на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
Новости по теме
Вашингтон планировал ввести дополнительные пошлины на определенные товары из Китая с 15 декабря.
Новшество откроет рынок ЕС для украинских товаров, надеются эксперты
Все больше людей в современном мире предпочитают совершать покупки через интернет. Паутина пестрит сотнями интернет-магазинов американских, европейских и азиатских компаний, предлагающих всемирно известные бренды и марки одежды, аксессуаров, товаров для дома