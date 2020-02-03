Внешняя торговля Украины терпит убытки на $12 млрд

За год дефицит внешней торговли товарами вырос на 10% и составил почти 14 миллиардов долларов.

По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% – до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами – на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.

По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

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