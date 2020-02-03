Криминальная шестерка Костя Калоша больше 30 лет сидит на тяжелых наркотиках

Одиозный Константин Бедовой, известный в криминальных кругах по прозвищу Костя Калоша, больше 30 лет употребляет героин и кокаин.

Об этом пишет From.ua в материале«Помешательство Константина Бедового: как наркотики довели «Костю-Калошу» до ручки».

Со ссылкой на людей из окружения Бедового, журналисты сообщают о психических проблемах: «Фактически на тяжелой наркоте он сидит почти 30 лет. И это всерьез начало отражаться на его поведении. С каждым днем он становится все более неадекватным и агрессивным. Начались провалы в памяти, придумывает то, чего не было».

Например, прошлой зимой Костя Калоша набросился на журналиста и начал его душить. Другим журналистам на камеру угрожал физической расправой. Он записывает и публикует видео, в которых называет украинцев «недоразвитыми идиотами» и призывает отказываться от гражданства. Вероятно, большую часть из них он записывал, находясь под кайфом.

По данным издания, к наркотикам Костя Калоша пристрастился в 1993 году. Тогда он был «шестеркой» в ОПГ Виктора Рыбалко («Рыбки»). Калоша выполнял «грязную» работу: занимался рэкетом на столичных рынках, собирал дань с мелких предпринимателей, торговал наркотиками. В 33 года Костю Калошу едва удалось спасти от передозировки наркотиками. Лечение он проходил в одной из клиник Израиля, где скрывался от Рыбалко: Калоша прихватил часть кассы его предприятия и подался в бега.

Бедовой вернулся в Украину в 2005 году, наладил тесное сотрудничество с Партией регионов. Получив «крышу», по-прежнему наркозависимый Костя Калоша начал строить в столице и области сеть по распространению наркотиков. Центром сети стал ночной клуб «Заир» в Ирпене. «Подручные Кости Калоши активно присаживали молодежь на наркотики – первые дозы давали бесплатно, а после «присадки» уже брали в оборот. Основными жертвами «Кости Калоши» были молодые девушки, которых он сначала присаживал на наркотики, после использовал как своих наложниц, а, наигравшись, отправлял работать проститутками, или вообще продавал в бордели за рубеж», — говорится в материале.

Кроме многолетней наркозависимости физическое и психическое состояние Кости Калоши усугубляется длительной депрессией. «Серьезный криминал с «шестеркой» дел иметь не будет, и относится к нему с презрением. Политические партии его и на порог не пускают, как бы он не просился. Весь его бизнес уже попал в поле зрение спецслужб и правоохранителей, а покровителей среди новой власти он найти не может. По нашим данным, уже в ближайшее время будут обнародованы новые факты о деятельности Константина Бедового, за которые ему светит длительный тюремный срок», — пишет издание.