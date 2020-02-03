НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
20:18 03 Февраля 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Китае дезинфекторы живьем закопали кошку, пока ее хозяин был в карантине

Пострадавший был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом. Подозрения на коронавирус не подтвердились…

Мужчина рассказал о происшествии в социальной сети Weibo, приложив к посту фотографии убитого питомца

До 50 тысяч домашних животных остались одни после того, как их владельцы, уехав из Уханя для празднования китайского Нового года, и не смогли вернуться домой по причине введенного карантина. А некоторые питомцы так и не дождались своих хозяев.

Одну такую историю рассказала Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Некий житель города Уси был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом. Подозрения не подтвердились и вскоре мужчину выписали из больницы. Вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции квартиры его кошку поймали, засунули в пластиковый пакет и заживо закопали на пустыре.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы при этом сослались на закон, требующий истреблять инфицированных животных, и добавили, что жильцы дома неоднократно требовали разобраться с кошкой, хозяина которой они считали зараженным коронавирусом.

Источник:
Тэги: Китай, кошка, коронавирус

Новости по теме

Коронавирус 2019-nCoV уже в Киеве? Госпитализированы два человека.

Пока что в Минздраве не берутся утверждать, что у госпитализированных в Украине именно китайский новый коронавирус.

Лавина: За сутки коронавирус убил 56 человек

Темпы развития эпидемии и смертность растут в геометрической прогрессии.

Зафиксирована первая смерть от вируса вне Китая

Смерть произошла на Филиппинах. Это первый человек, который погиб от вируса не в Китае.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы