В Китае дезинфекторы живьем закопали кошку, пока ее хозяин был в карантине

Пострадавший был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом. Подозрения на коронавирус не подтвердились…

Мужчина рассказал о происшествии в социальной сети Weibo, приложив к посту фотографии убитого питомца



До 50 тысяч домашних животных остались одни после того, как их владельцы, уехав из Уханя для празднования китайского Нового года, и не смогли вернуться домой по причине введенного карантина. А некоторые питомцы так и не дождались своих хозяев.

Одну такую историю рассказала Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Некий житель города Уси был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом. Подозрения не подтвердились и вскоре мужчину выписали из больницы. Вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции квартиры его кошку поймали, засунули в пластиковый пакет и заживо закопали на пустыре.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы при этом сослались на закон, требующий истреблять инфицированных животных, и добавили, что жильцы дома неоднократно требовали разобраться с кошкой, хозяина которой они считали зараженным коронавирусом.

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