Роналду – третий в списке лучших бомбардиров в истории футбола

В списке бомбардиров всех времен форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии вышел на третье место, уступая только бразильцам Пеле и Ромарио.

В воскресенье португалец сделал дубль в домашнем матче против «Фиорентины» (3:0) в 22-м туре чемпионата Италии. Теперь на его счету 722 гола, забитых за всю его футбольную карьеру.

В списке бомбардиров всех времен он уже опережает Герда Мюллера (720) и выходит на третье место, уступая только бразильцам Пеле (767) и Ромарио (734).

Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси идет шестым (692), на пятой строчке – венгерский нападающий Ференц Пушкаш (706).

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