Заробитчане за год перечислили в Украину $12 миллиардов
Высокие заработки от трудовых мигрантов положительно повлияли на валютный рынок Украины.
Только за 2019 год украинские заробитчане перевели в Украину около $12 млрд долларов денежных переводов.
«Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)», – говорится в сообщении НБУ.
Сообщается, что такие большие объемы денежных средств положительно повлияли, и тем самым уменьшили стоимость иностранной валюты в стране. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года.
В то же время на начало 2020 года курс иностранных валют начал наоборот расти. В НБУ девальвацию гривны объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.
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Из данных на официальном сайте НБУ следует, что совокупный объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину увеличился в годовом измерении на 12% и по итогам 2019 года составил 12,878 млрд долларов.
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