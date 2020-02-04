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Главная » Украина » Экономика
17:22 04 Февраля 2020 Просмотров 37   КомментариевКомментарии

Заробитчане за год перечислили в Украину $12 миллиардов

Высокие заработки от трудовых мигрантов положительно повлияли на валютный рынок Украины.

Только за 2019 год украинские заробитчане перевели в Украину около $12 млрд долларов денежных переводов.

«Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)», – говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что такие большие объемы денежных средств положительно повлияли, и тем самым уменьшили стоимость иностранной валюты в стране. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года.

В то же время на начало 2020 года курс иностранных валют начал наоборот расти. В НБУ девальвацию гривны объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

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Тэги: переводы, курс валют, денежные переводы, заробитчане

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Из данных на официальном сайте НБУ следует, что совокупный объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину увеличился в годовом измерении на 12% и по итогам 2019 года составил 12,878 млрд долларов.

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