Заробитчане за год перечислили в Украину $12 миллиардов

Высокие заработки от трудовых мигрантов положительно повлияли на валютный рынок Украины.

Только за 2019 год украинские заробитчане перевели в Украину около $12 млрд долларов денежных переводов.

«Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)», – говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что такие большие объемы денежных средств положительно повлияли, и тем самым уменьшили стоимость иностранной валюты в стране. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны – на 5 гривен с начала прошлого года.

В то же время на начало 2020 года курс иностранных валют начал наоборот расти. В НБУ девальвацию гривны объяснили спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Тэги: переводы, курс валют, денежные переводы, заробитчане