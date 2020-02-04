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Главная » Украина » Экономика
16:00 04 Февраля 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Доллар подешевел в обменниках впервые за несколько недель

Доллар в обменниках за последнюю неделю подорожал на 80 копеек.

Сегодня, 4 февраля курс доллара понизился впервые за несколько недель и составил 25,1363 UAH/USD, курс покупки – на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,20 коп. до 27,8278 UAH/EUR.

Национальный банк опустил курс гривны на 4 февраля на шесть копеек – до 25,08 за доллар.

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Тэги: гривна, доллар, курс валют, обменники

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