Пристайко: обмен «всех на всех» могут завершить в ближайшее время

Пристайко подтвердил подготовку большого обмена.

Обмен пленными по формуле «всех на всех» с оккупированным Донбассом и Российской Федерацией может завершиться в ближайшее время. Об этом в ходе визита в Прагу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

По его словам, Киев готовит очередной обмен пленными.

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», – отметил Пристайко.

Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на включение крымских татар в списки на обмен.

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