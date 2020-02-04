Пристайко: обмен «всех на всех» могут завершить в ближайшее время
Пристайко подтвердил подготовку большого обмена.
Обмен пленными по формуле «всех на всех» с оккупированным Донбассом и Российской Федерацией может завершиться в ближайшее время. Об этом в ходе визита в Прагу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».
По его словам, Киев готовит очередной обмен пленными.
«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», – отметил Пристайко.
Он также подчеркнул, что украинская сторона надеется на включение крымских татар в списки на обмен.
Новости по теме
Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ после того, как их обработает следственная группа. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в Верховной Раде в пятницу, 17 января.
Новое перемирие на востоке Украины могут объявить в конце декабря, сообщил глава украинского МИДа.
Процесс согласования списков лиц, которых надо вернуть на волю, является сложным вопросом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.