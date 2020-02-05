В Украине появится новое министерство: чем будет заниматься
Это даст возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.
«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и является временно перемещенными лицами», – сообщил премьер на совещании, сообщает пресс-служба президента.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.
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Он помогает анализировать цитирования ученых.
Министерство энергетики и защиты окружающей среды приняло решение закупить по одному электромобилю на каждое министерство, сообщает пресс-служба ведомства.