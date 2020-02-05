Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные
Свою нефть некому продавать, а газ продаем слишком дешево.
Недавно президент США Дональд Трамп, выяснив, что у Украины самые большие разведанные запасы нефти в Европе заявил: «Если у них так много нефти, почему у них так мало денег?». Как оказалось, в Украине схожая ситуация и с добычей природного газа. И хотя коронавирус обвалил цены на «черное золото», в США уже говорят о подорожании нефти до 180 долларов за баррель. Так что, возможно, у украинцев появится шанс разбогатеть на нефтедолларах.
Сайт «Сегодня» разобрался, что мешает украинским нефтяникам и газовикам добывать столько нефти и газа, чтобы не только обеспечить страну, но еще и экспортировать, зарабатывая деньги.
Что скрыто в наших недрах
По официальным данным Госгеонедр, в недрах страны находится 109,57 млн тонн технически извлекаемых на сегодня запасов нефти и 840 млрд куб. м технически извлекаемых запасов газа. Это намного меньше, чем, например, в Ираке, где только нефти около 20 млрд тонн. Среди стран Европы самые значительные запасы нефти у Норвегии – 1 млрд тонн. На весь Евросоюз приходится еще 0,91 млрд тонн: из них у Великобритании – около 700 млн тонн и у Румынии – 80 млн тонн. Газа в Норвегии – 1,78 трлн куб. м извлекаемых запасов, в странах ЕС запасов газа практически нет, больше всего его в Румынии – 0,11 трлн куб м.
Украинские запасы сосредоточены в четырех нефтегазоносных провинциях, состоящих из 11 областей и 35 нефтегазоносных перспективных регионов. Как правило, газ и нефть добывают параллельно.
Главные регионы добычи украинских углеводородов:
- Восточный (Днепровско-Донецкая впадина и северо-западная часть Донбасса),
- Западный (Волыно-Подольская плита, Прикарпатье, Карпаты и Закарпатье),
- Южный (Причерноморье, а также в пределах исключительной экономической зоны Черного и Азовского морей).
Сколько добывают и сколько надо Украине
По данным Госслужбы статистики, за 2019 год государственные и частные компании Украины добыли около 1,6 млн тонн нефти и около 20 млрд куб. м газа. При этом в стране потреблено 8,7 млн тонн бензина и дизтоплива, что в 5,5 раз больше, чем добыто нефти. Очевидно, что увеличить добычу нефти впятеро, да еще за короткие сроки (2-3 года), чтобы не импортировать топливо, вряд ли реально.
Газа украинская промышленность, коммунальные предприятия и население использовали в 2019 году более 30 млрд куб. м или в 1,5 раза больше, чем добыли. Госпрограммой «20/20″ планировалось довести добычу газа «Укргаздобычей», входящей в структуру «Нафтогаза», до 20 млн тонн, но она не была выполнена.
Украинская нефть стране не нужна
Пока наши нефтедобытчики пытаются хотя бы удержаться на достигнутых рубежах, вкладывая каждую лишнюю копейку в модернизацию оборудования и развитие производства. По официальной информации «Укрнафты», в 2018 году удалось нарастить инвестиции на 8%, за счет чего капитально отремонтировали 121 скважину, провели 17 операций гидроразрыва нефтеносных пластов, за счет чего увеличился объем добычи на истощенных месторождениях. Но из-за использования изношенного оборудования, добыча одного барреля нефти (159 л) обходится компании в $18,5 за баррель, при международных стандартах $10 за баррель.
По словам директора спецпроектов Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, нынешнее руководство «Нафтогаза» не заинтересовано в наращивании добычи нефти.
«Стратегия – сосредоточиться прежде всего на добыче газа, ведь добывать нефть намного менее выгодно, чем газ, из-за необходимости крупных инвестиций в геологоразведку нефтяных залежей и модернизацию буровых установок, которым уже 50 лет и более, – говорит Рябцев. – Объективные причины – у нас нет компактно расположенных, да еще на небольшой глубине, гигантских месторождений нефти, как у Кувейта, Ирана, Ирака. То, что было, истощено за последние полвека на 80-85%.
Если вспомнить, то в 1972 году в Украине добыли рекордные 14,4 млн тонн нефти, а почти 30 лет спустя, в 2001 году – уже 3,7 млн тонн, в 2019 году – 1,6 млн тонн. А разрабатывать мелкие, с непонятной перспективой добычи скважины, «Нафтогазу» не интересно. При выборе у топ-менеджеров, куда направить прибыль – в госбюджет, получив 1% в виде бонуса, или на бурение новых скважин, которые дадут отдачу через 2-3 года, не получив при этом в виде бонуса ничего – ответ очевиден. Если отсутствует долгосрочная подробная стратегия инвестирования в развитие отрасли, о каком увеличении добычи можно говорить?».
Рябцев говорит, что для увеличения добычи нефти, «Госгеонедр» надо больше выдавать лицензий небольшим частным структурам. В последние годы этот процесс идет, но туго из-за забюрократизованности, коррупционной составляющей и нежелания местных властей давать разрешение на разработку недр.
Впрочем, в «Госгеонедр» сообщили, что после принятия закона об отчислении в местные бюджеты 5% дохода от продажи добывающей компанией нефти, ситуация улучшилась. Но вклад небольших компаний в общий объем добычи пока невелик: не более 10%.
Еще одна проблема – даже те небольшие объемы нефти, которую добыли, некуда девать. Ведь за годы независимости закрылись все нефтеперерабатывающие заводы (около десяти), кроме двух – Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ. А им нефти украинской добычи хватает с лихвой. Экспортировать нефть «Укрнафте» запрещено законом, поэтому и наращивать объемы добычи нефти, которую потом не продашь, смысла немного. То есть одновременно с ростом добычи нефти надо восстанавливать НПЗ, а еще лучше – строить новые.
Газ: пока доступен только триллион кубов
В прошлом году госкомпания «Укргаздобыча» добыла рекордные 15,5 млрд куб. м. газа, однако ей так и не удалось достичь показателя, заложенного в правительственной программе «20/20″. Глава газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов отметил: из-за того, что месторождения истощены в среднем на 85-90%, добыча компании природным способом ежегодно уменьшается на 1-1,5 млрд куб. м. То есть, чтобы просто «оставаться на месте», нужно ежегодно наращивать добычу на такой же объем – за счет интенсификации скважин, нового бурения.
«Нам удалось не только удержаться от падения, но и нарастить объемы до 15,5 млрд куб. м. Это максимум, чего можно достичь за счет эффективного использования старых месторождений», – уверен Фаворов.
Как разъяснил нам эксперт нефтегазовой отрасли Андрей Закревский, в Украине осталось всего 85 млрд куб. м легкоизвлекаемых запасов газа, стоимость добычи которых в среднем $60 долларов за 1000 куб. м, включая 70% налогов, которые взимает государство в бюджет. Единственный способ значительно сократить себестоимость добычи трудноизвлекаемых запасов – это обеспечить массовость внедрения современных технологий добычи: колтюбинга, ГРП, снабинга, горизонтального бурения.
«Надо перевести понятие «трудноизвлекаемых запасов» в экономическую плоскость, создать избыточность сервисов, как в Северной Америке. А пока, каждый шаг к добыче оставшегося газа приводит к удвоению инвестиций, – анализирует Закревский.- Для того, чтобы добыть еще 350 млрд куб. м трудноизвлекаемых запасов, которые находятся на большой глубине – свыше 6 км – надо вкладывать в поддержку добычи не менее 24% средств, вырученных от продажи газа, и еще 50% в развитие добычи. И 70% налогов от стоимости. При этом себестоимость добычи будет уже $250 за 1000 куб. м. Далее идут так называемые ресурсы, их 600 млрд куб. м. Они находятся на еще большей глубине. Чтобы их добыть, надо вкладывать в развитие уже 60% вырученных средств, а себестоимость достигнет $280 за 1000 куб. м. В сумме это чуть более 1 трлн куб. м газа, которые реально добыть, если вкладывать деньги в развитие добычи. Остальные 5, 5 млрд куб. м украинского газа, о которых говорят ученые, это перспективные запасы, освоение которых возможно только в будущем, когда появятся более эффективные технологии. И только массовостью их применения можно достигнуть снижения цены на газ, как это произошло в США при «сланцевой революции».
Не инвестируем, а проедаем
Согласно Энергетической стратегии, принятой Кабмином еще в 2017 году, добывать 30 млрд куб.м газа в год планировалось только в 2035 году. При этом и в нефтяную, и в газовую отрасль для наращивания добычи нужны регулярные многомиллиардные вложения, с которыми сложно: в цене газа не заложена инвестиционная составляющая, чтобы он не оказался слишком дорогим. Остальную прибыль наши власти отбирают в виде налогов и наполняют «госбюджет проедания».
Поэтому в ближайшее десятилетие Украина самостоятельно вряд ли может стать энергонезависимой. Нужен мощный зарубежный инвестор. Но он не придет, пока не будет уверен в сохранности своих инвестиций и получении со временем прибыли. По мнению экспертов, пока украинские законы этого не гарантируют.
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