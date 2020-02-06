Зеленский не указ для титушек от КГГА, которые тероризируют иностранных инвесторов

По Киеву безнаказанно разъезжают организованные банды «титушек» вооруженных топорами и кувалдами, которые разрушают имущество, бьют не винных людей, представителей полиции и даже следователей. При этом власть полностью бездействует, оставляя вас фактически оди

По Киеву безнаказанно разъезжают организованные банды «титушек» вооруженных топорами и кувалдами, которые разрушают имущество, бьют не винных людей, представителей полиции и даже следователей. При этом власть полностью бездействует, оставляя вас фактически один на один с вашей проблемой.

Более того, представители этой “общественности” спокойно присутствуют на заседаниях Киевсовета в качестве экспертов, а уже вечером в составе нескольких групп на автобусах приезжают к вам на объект и разрушают его. Данные герои регулярно кошмарят стройки в Киеве, где в открытую предлагают заплатить огромные суммы денег, чтобы оставить застройщиков в покое. Весь интернет просто усыпан публикациями о деятельности этой банды, которая всегда работает по одному сценарию, но власть на это не реагирует вовсе…

Защита инвестиций по-украински или слово президента ничего не означает в Украине?

7.11.2019 во время пресс конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил: Мы будем защищать инвестиции, которые приходят в Украину, – это для нас приоритет».

То ли титушки от КГГА не правильно поняли смысл слов президента, то ли они работают сообща, а администрация президента лишь имитирует бурную деятельность – в любом случае эта история получит широкую международную огласку, после чего ни о каких внешних инвестициях можно и не думать.

Golden Gate Restaurant Group – крупнейшая вьетнамская группа у которой в портфеле более 370 ресторанов и более 20 собственных брендов планирует строительство первого опорного ресторана в Украине, юридическим лицом которой в Киеве является ООО “Айда”. Компанию представляет известный адвокат по вопросам строительства и земли: Юлия Соболь. Для начала стройки ООО “Айда” выполнила полностью все условия: официально получив все возможные документы, разрешения и право собственности на землю по улице Андрея Малышко, которое охраняется конституцией Украины. Кроме того, планируется создать более 60 рабочих мест.

Но, как оказалось, в Украине это не дает вам совершенно никаких гарантий. После публичных заявлений и обещаний Зеленского о поддержке инвестиций и приоритетности этого вопроса для страны – в ночь на 12 и 17 ноября 2019 года на стройку по улице Андрея Малышко в Киеве приезжают около 70 титушек с топорами и кувалдами и в считанные минуты разносят все в пух и прах. При этом ООО “Айда” действует полностью в рамках закона, имеет на руках все документы и доказательства, апеллирует полиции, власти, к СМИ – но реакции нет.

Представители Golden Gate Restaurant Group уже подготовили обращения в суды и международные институции и будут защищать свои интересы, несмотря ни на что. Вся хронология событий с деталями и копиями оригиналов всех документы размещены на официальном сайте стройки: www.skvermalyshko.com.ua, а представители компании готовы дать комментарии и предоставить любые доказательства.

В скором времени команда Golden Gate в Украине официально обратятся к общественности, правительству и президенту Украины Владимиру Зеленскому с целью содействия власти и защиты интересов иностранных инвесторов, которые пришли в Украину создавать рабочие места и платить налоги. А подобные случаи только негативно складываются на инвестиционном климате Украины.