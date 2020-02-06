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Главная » Украина » Происшествия
14:47 06 Февраля 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Тернопольской области место убийства нашли по запаху

Его невозможно было игнорировать.

Страшный смрад в подъезде заставил жителей стандартной высотки в небольшом городке Збараж обратиться в полицию. Прибывшие патрульные, уловив тошнотворно-сладкий запах разложения, сообщили об этом в дежурную часть. Вскоре спасатели вскрыли дверь, и перед сыщиками предстала уже ожидаемая квартира – разлагающийся и раздутый до ужаса труп хозяина квартиры. В самом жилище – беспорядок, капли и брызги крови.

Среди главных улик, найденных на месте убийства, полицейские выделили след от мужской ноги, не принадлежащий хозяину квартиры, отпечатки пальцев на дне бутылки из-под водки, найденной в кухне, а также кое-какие следы на мебели.

Пока что следователи не вышли на мотивы убийства и на лицо, которое могло совершить особо тяжкое преступление. Поиски возможного убийцы осложняет тот факт ,что драгоценное время безвозвратно потеряно.

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Тэги: убийство, квартира, запах, труп, тернопольская область, збарах

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