Турецкий самолет во время посадки развалился на части
Авиалайнер Boeing 737-800 NG турецкой авиакомпании Pegasus, который выполнял рейс из Измира, развалился на три части во время приземления в стамбульском аэропорту.
Вследствие жесткой посадки самолета погибли три человека, 179 получили ранения, сообщает BBC.
Лайнер садился в неблагоприятных погодных условиях – были сильный ветер и дождь.
Местные СМИ сообщили, что большинство пассажиров были турками, 20 – иностранцами.
После инцидента аэропорт закрыли.
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Все находившиеся на борту погибли.
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