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Главная » Мир » Происшествия
17:28 06 Февраля 2020 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

Турецкий самолет во время посадки развалился на части

Авиалайнер Boeing 737-800 NG турецкой авиакомпании Pegasus, который выполнял рейс из Измира, развалился на три части во время приземления в стамбульском аэропорту.

Вследствие жесткой посадки самолета погибли три человека, 179 получили ранения, сообщает BBC.

Лайнер садился в неблагоприятных погодных условиях – были сильный ветер и дождь.

Местные СМИ сообщили, что большинство пассажиров были турками, 20 – иностранцами.

После инцидента аэропорт закрыли.

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Тэги: Турция, самолет, аэропорт

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