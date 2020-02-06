НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
19:01 06 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Сингапурская пара сыграла свадьбу по видеосвязи, чтобы не заразить гостей коронавирусом

Джозеф Ю и Кан Тин вернулись после поездки в Китай за несколько дней до свадьбы. Они были в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где возник коронавирус.

Они вернулись 30 января, их свадьба должна была состояться 2 февраля в отеле в центре Сингапура, сообщает BBC.

Чтобы не отменять праздничное мероприятие и не заразить гостей, пара решила произносить тосты по видеосвязи из отеля. А гости в этот момент гуляли в ресторане.

Молодожены признались, что они немного разочарованы такой свадьбой, но иначе поступить было нельзя.

На сегодняшний день Сингапур сообщил о 28 случаях заражения коронавирусом, что сделало его второй (после Японии) страной по количеству подтвержденных случаев заражения за пределами Китая.

Источник:
Тэги: свадьба, Сингапур, коронавирус

Новости по теме

Украинцев нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии

Пассажиры и члены экипажа остаются на карантине.

Китайский турист заразил пассажиров круизного лайнера коронавирусом

По меньшей мере, 10 человек на борту круизного судна Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, оказались заражены коронавирусом.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Вторая жена премьера Лесото обвиняется в убийстве первой

23:38 Мир

Отказывавшийся мыть камеру в харьковской тюрьме осужденный получил еще полтора года

18:36 Украина

Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина

17:57 Украина

Сенат США вынесет финальное решение по импичменту Трампу

12:49 Мир

Только после деоккупации: Украина пока не будет восстанавливать водоснабжение в Крым

10:06 Украина

Зеленский поддержал принятие закона о невозвращении Приватбанка Коломойскому

09:00 Украина

Руководитель фирмы голых уборщиц тоже решила поработать голышом

23:39 Мир

Китайский доктор, первым выявивший коронавирус, чуть не попал в тюрьму

22:07 Мир

Пограничника, давшего взятку начальника, поместили в СИЗО

22:02 Украина

Тюремщикам не разрешили выпустить контрабандиста наркотиков раньше срока

21:44 Украина

Американка решила к свадьбе поправиться до 270 килограммов

21:43 Мир

Новости | Игровые автоматы