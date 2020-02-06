Сингапурская пара сыграла свадьбу по видеосвязи, чтобы не заразить гостей коронавирусом

Джозеф Ю и Кан Тин вернулись после поездки в Китай за несколько дней до свадьбы. Они были в провинции Хунань, которая граничит с провинцией Хубэй, где возник коронавирус.

Они вернулись 30 января, их свадьба должна была состояться 2 февраля в отеле в центре Сингапура, сообщает BBC.

Чтобы не отменять праздничное мероприятие и не заразить гостей, пара решила произносить тосты по видеосвязи из отеля. А гости в этот момент гуляли в ресторане.

Молодожены признались, что они немного разочарованы такой свадьбой, но иначе поступить было нельзя.

На сегодняшний день Сингапур сообщил о 28 случаях заражения коронавирусом, что сделало его второй (после Японии) страной по количеству подтвержденных случаев заражения за пределами Китая.

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