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Главная » Украина » Экономика
12:15 07 Февраля 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Курс доллара в обменниках продолжает снижаться

Начиная со вторника курс доллара в обменниках упал более чем на 40 копеек.

В пятницу, 7 февраля, курс продажи наличного доллара снизился на 9,16 коп. и составил 24,6978 UAH/USD, курс покупки – на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

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Тэги: курс, гривна, доллар, валюты

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