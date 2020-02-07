Загрузка...
Главная » Украина » Экономика
12:15 07 Февраля 2020 40 Комментарии
Курс доллара в обменниках продолжает снижаться
Начиная со вторника курс доллара в обменниках упал более чем на 40 копеек.
В пятницу, 7 февраля, курс продажи наличного доллара снизился на 9,16 коп. и составил 24,6978 UAH/USD, курс покупки – на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.
Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.
Источник:
Тэги: курс, гривна, доллар, валюты
Новости по теме
Доллар резко обвалил курс гривны
Наличный курс американской валюты вырос на 28-37 копеек. Евро подорожал на 20-30 копеек.
Все, кто скупает сейчас валюту, будут сожалеть, – НБУ
За неделю Нацбанк потратил $150 млн на стабилизацию курса гривны
Доллар к закрытию межбанка подорожал на 30 копеек
Торги американской валютой к закрытию межбанковского рынка установились на уровне 13,45-13,60 гривны.