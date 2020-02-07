На Донбассе боевики сократили количество обстрелов
Начиная с 6 февраля, украинских военных обстреливали 4 раза.
7 февраля на Донбассе еще не было обстрелов, а за предыдущие сутки их было четыре.
Стоит заметить, что украинские позиции обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы возле Красногоровки, дважды обстрелы велись рядом с Ореховым. Огневую активность зафиксировали также в районе населенного пункта Новолуганское.
С начала текущих суток российские противник огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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