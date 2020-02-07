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Главная » Украина » Политика
15:00 07 Февраля 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Вопрос с зарплатами в Кабмине решен – Гончарук

Премьер и президент урегулировали зарплаты в правительстве, следующими будут урегулированы зарплаты руководителей госпредприятий.

Премьер-министр Алексей Гончарук обратился к народным депутатам по поводу зарплат в правительстве:

«По поводу зарплат, расставлю точки над «і». Президент попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядеть зарплаты на публичной службе. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, членов правительства, будет привязана к средней заработной плате в Украине. 3-5 средних заработных плат – это тот объем, который мы сейчас считаем возможным платить политическим лицам. При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Мы согласовали эту позицию с президентом. Мы уже, кстати, приняли соответствующее постановление», – рассказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 февраля.

Помимо этого, Гончарук вспомнил и о больших зарплатах глав государтсвенных предприятий. Он напомнил, что там должны работать не чиновники, а бизнесмены, которые ко всему прочему должны конкурировать с частными предпринимателями.

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Тэги: правительство, Кабмин, зарплаты, Гончарук

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