Пристайко: США определились с кандидатурой посла в Украине

Теперь решение за Сенатом, верховной палатой Конгресса.

Во время визита в Киев государственного секретаря США Майк Помпео обсуждался и вопрос руководителя американской дипломатической миссии. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что человек на это место есть и теперь решение за Сенатом, верховной палатой Конгресса.

«Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно быстрее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине», – сказал Пристайко.

А пока что временной поверенной в делах США в Украине является заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин.

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