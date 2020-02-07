Умер китайский доктор, первым сообщивший о коронавирусе

Официальное китайское информагентство «Жэньминь жибао» сообщил, что сердце врача Ли Веньляна перестало биться 7 февраля в 2.58 по местному времени.

34-летний доктор Ли предупредил коллег-медиков о новом вирусе еще 30 декабря, но в органах госбезопасности ему тогда приказали прекратить распространять «недостоверную информацию».

Позже, ухаживая за больными, доктор Ли сам заразился и был госпитализирован.

Смерть врача, который пытался предупредить о вспышке коронавируса, вызвала возмущение в Китае, сообщает BBC.

Руководство страны уже столкнулось с обвинениями в преуменьшении серьезности нового коронавируса и признало «недостатки» в работе.

В настоящее время в Китае умерло уже 636 человек, 31198 – заражены.

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