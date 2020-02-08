Первый заместитель главы МВФ уходит в отставку
Первый заместитель главы МВФ Дэвид Липтон покинет свою должность.
Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон оставит свою должность в конце февраля.
Об этом сообщает сайт фонда.
В МВФ отметили, что Липтон уйдет в отставку в свете изменений, которые вносит Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева в руководящий состав.
Как известно, Липтон находился на данном посту с сентября 2011 года.
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