Британский хирург с ампутированными ногами снова делает операции
43-летний Нил Хоппер из Королевской больницы Корнуолла перенес операцию после тяжелого заболевания в апреле прошлого года.
Хирург, который за свою карьеру ампутировал множество конечностей, сам перенес операцию по удалению обеих ног, сообщает BBC.
Нил Хоппер, который работает в Королевской больнице Корнуолла в Труро, недавно сделал свою первую после возвращения на работу операцию – ампутацию.
Теперь он хочет убедить других, что пациенты с ампутированными конечностями в состоянии вернуться к нормальной жизни.
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