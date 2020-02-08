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Главная » Мир » Общество
17:46 08 Февраля 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Британский хирург с ампутированными ногами снова делает операции

43-летний Нил Хоппер из Королевской больницы Корнуолла перенес операцию после тяжелого заболевания в апреле прошлого года.

Хирург, который за свою карьеру ампутировал множество конечностей, сам перенес операцию по удалению обеих ног, сообщает BBC.

Нил Хоппер, который работает в Королевской больнице Корнуолла в Труро, недавно сделал свою первую после возвращения на работу операцию – ампутацию.

Теперь он хочет убедить других, что пациенты с ампутированными конечностями в состоянии вернуться к нормальной жизни.

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Тэги: Великобритания, ампутация, хирург

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