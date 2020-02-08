Британский хирург с ампутированными ногами снова делает операции

43-летний Нил Хоппер из Королевской больницы Корнуолла перенес операцию после тяжелого заболевания в апреле прошлого года.

Хирург, который за свою карьеру ампутировал множество конечностей, сам перенес операцию по удалению обеих ног, сообщает BBC.

Нил Хоппер, который работает в Королевской больнице Корнуолла в Труро, недавно сделал свою первую после возвращения на работу операцию – ампутацию.

Теперь он хочет убедить других, что пациенты с ампутированными конечностями в состоянии вернуться к нормальной жизни.

Тэги: Великобритания, ампутация, хирург