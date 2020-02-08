Андрей Второзванный: Ермак вытесняет Богдана в битве за расположение Зеленского

В середине августа прошлого года Андрей Богдан, глава Офиса президента (ОП) Владимира Зеленского, стал вторым человеком в стране в рейтинге НВ Топ-100 самых влиятельных украинцев.

Редакция назвала его «триумфатором года», потому что доселе скромный юрист одним махом обошел по степени своей значимости для страны всех политических тяжеловесов и миллиардеров.

В тот момент Богдан был ключевой фигурой во власти. Именно он, бывший адвокат миллиардера Игоря Коломойского, уговорил Зеленского идти в президенты и прошел рядом с кандидатом всю избирательную кампанию. И он же после выборов главы государства быстро реализовал идею с досрочным роспуском парламента. Кроме того, Богдан помог новому обитателю Банковой заполнить ряд вакансий в ОП и Кабмине, а также запустил так называемый турборежим в Верховной Раде, поставив на поток производство и принятие важных для команды Зеленского законов. И все тот же Богдан беспрестанно шептал что‑то на ухо президенту на множестве публичных мероприятий, отдыхал вместе с главой государства на одесском пляже и даже стал объектом для шуток 95‑го квартала.

Но сейчас глава ОП утратил свое эксклюзивное положение при Зеленском — его конкурентом стал Андрей Ермак, помощник президента. В команде главы государства второй Андрей курирует внешнеполитическое направление, но в последнее время он стал постоянным спутником Зеленского. Ермак после новогодних праздников находился с ним на «рабочем отдыхе» в Омане, а Богдан размещал у себя в ФБ смешные картинки или посты, состоящие из одного слова — «Скукатища» (так в оригинале).

По словам сразу нескольких высокопоставленных источников в ОП, между Богданом и Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция.

По мнению Анатолия Октисюка, аналитика экспертного центра Дом демократии, пока обе «руки» Зеленского занимались разными направлениями, между ними не было противостояния. Все изменилось, когда Ермак заинтересовался и внутреннеполитическими вопросами: ситуацией с киевской властью или, например, назначением некоторых губернаторов. «Между двумя Андреями началась открытая конкуренция за Зеленского», — считает Октисюк.

Конкуренция стала столь открытой, что в последние пару недель эксперты и СМИ регулярно выдают прогнозы, дескать, дни Богдана на посту главы ОП сочтены.

Впрочем, как показала история с несостоявшейся отставкой премьера Алексея Гончарука, президент не склонен разбрасываться людьми, которым он доверяет. Да и в ОП не устают в частных беседах повторять: убирать Богдана Зеленский не будет.

Сам глава ОП, словно подтверждая эти непубличные слова, вновь стал участвовать в некоторых мероприятиях.

И все же его лучшие дни позади. «Андрей Богдан утратил монополию на Владимира Зеленского», — констатирует политолог Владимир Фесенко.

Монополия Богдана

После победы Зеленского на выборах Богдан рассказал в интервью НВ, что именно он подталкивал лидера 95‑го квартала к походу в политику. А после выхода сериала Слуга народа даже заявил Зеленскому: «Володя, ты вообще понимаешь, что фильмом Слуга народа дал людям надежду? И если ты даже не попробуешь это сделать, то определенным образом их кинешь, подведешь».

Зеленский не подвел. Богдан — тоже: он пошел во власть вслед за бывшим комиком, чтобы заняться при не­опытном главе государства прикладной бюрократией. «Глава администрации всегда пользуется тем преимуществом, что ему подчиняется бюрократический аппарат», — поясняет Юрий Якименко, заместитель гендиректора Центра Разумкова.

Богдан, как опытный управленец (а он успел поработать в Кабмине Николая Азарова), занялся насущным — подбором кадров.

Благодаря ему во власть пришел нынешний премьер Алексей Гончарук, некогда возглавлявший Офис эффективного регулирования (BRDO): вначале он стал замом Богдана, а затем перебрался в главный кабинет правительственного здания на столичной улице Грушевского.

«Насколько мне известно, меня рекомендовали несколько авторитетных экспертов рынка, потому что у меня для этого есть необходимый опыт и наработки. В конце концов меня пригласил для разговора Андрей Богдан, и после нескольких бесед с ним я согласился» — так в ­июне 2019‑го рассказал НВ о своем походе в госчиновники сам Гончарук.

Еще на этапе избирательной кампании Богдан привел в команду Зеленского целую группу экспертов. В частности, экс-министра экономразвития Айвараса Абромавичюса, ставшего в итоге главой госконцерна Укроборонпром, а также Руслана Рябошапку, нынешнего генпрокурора. Людей Богдана, что естественно, хватает и в аппарате ОП, включая его руководителя Алексея Днипрова, замминистра образования времен президента Виктора Януковича.

Глава ОП, по оценкам экспертов, занимался делами парламента, правоохранительных органов, правительства и судов, что сделало его невероятно влиятельным.

«Но одна из главных проблем Богдана — его чрезмерная конфликтность, хамство и неполиткорректность. Из-за этого он нажил себе много неприятелей», — уверен Фесенко. По словам источников в ОП, главу Офиса стало раздражать замедление темпа работы как Рады, так и правительства. Кроме того, как рассказал НВ один из соратников Богдана, его шеф устал собирать на себя весь негатив работы власти и поэтому перестал общаться со СМИ.

Комментариев для этой статьи глава ОП не предоставил, хотя редакция обратилась к нему с соответствующей просьбой.

Андрей Второзванный

Спустя неделю после инаугурации Зеленского в Закарпатье случился паводок. Глава государства отправил изучать последствия стихийного бедствия своего помощника — бывшего кинопродюсера Андрея Ермака. Тогда в СМИ впервые мелькнула эта малоизвестная на тот момент фамилия.

Спустя три месяца в прессе уже всерьез заговорили о Ермаке: помощник президента активно участвовал в процессе первого обмена пленными между Украиной и РФ, летал в Москву, откуда сопровождал освобожденных моряков и других узников Кремля, в том числе и режиссера Олега Сенцова.

«Усиление Ермака связано с особенностью сферы, в которой он наиболее активно себя проявляет», — считает Якименко, уточняя, что речь идет об обменах пленными, активизации Украины в рамках работы нормандского формата, а также в формальных и неформальных переговорах с РФ и США. «Мы видим, что МИД в этих процессах отошел на второй план, а Офис президента, в частности Ермак, вышел на первый», — говорит эксперт.

Ермак участвовал даже в важных для Украины переговорах с российской стороной по транзиту газа. А затем и во втором обмене пленными, состоявшемся в самый канун 2020 года.

Уже после новогодних праздников Ермак поехал вместе с президентом (но без Богдана) в Оман. А оттуда оба в срочном порядке возвратились в Украину, когда Иран сбил пассажирский самолет МАУ.

Ермак находился рядом с Зеленским в Борисполе, на прощании с жертвами катастрофы. И последовал за президентом на Всемирный экономический форум в Давос, а также сопровождал его в официальных визитах в Израиль и Польшу. Богдан во всей этой активности участия не принимал.

Но совсем не из‑за этого обострились отношения между обоими Андреями — в роли пробежавшей между ними черной кошки выступили внутриполитические вопросы.

Конфликт наметился после того, как Богдану не удалось добиться отставки Виталия Кличко с поста руководителя Киевской горгосадминистрации (КГГА). Глава ОП был мотором этого процесса, даже сходил в сентябре 2019‑го на ток-шоу Савика Шустера Свобода слова, где подебатировал в прямом эфире с Кличко.

Мэр Киева отчаянно боролся: ездил в Нью-Йорк, чтобы заручиться поддержкой Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа. Но помог ему, по словам нескольких людей из окружения главы государства, Ермак.

Сам помощник Зеленского пояснил НВ, что все решения относительно глав администраций, включая КГГА, принимаются исключительно президентом. «Я каждый день вижу, как президент Зеленский принимает решения, и могу вам сказать со всей ответственностью: влиять на него невозможно», — заявил Ермак. «Единственное мнение, которое лично у меня было и есть по поводу Виталия Кличко, — это великий спортсмен, бренд нашей страны и мэр, которого выбрали киевляне», — добавил он.

Стало ли это ответным реверансом со стороны Кличко или случайным совпадением, но в конце ноября мэр лично представил сотрудникам столичной Святошинской райгосадминистрации нового исполняющего обязанности главы этой инстанции. Им стал Андрей Трамбовецкий, одноклассник Николая Тищенко, замглавы фракции Слуги народа. Этот депутат широко известен как ресторатор, но в узком кругу президентского окружения хорошо знают, что он близкий соратник Ермака.

Тищенко подтвердил НВ, что Трамбовецкий — его одноклассник.

Ермак интересуется ситуацией не только в Киеве: по словам источников НВ, новый глава Луганской области Сергей Гайдай также был рекомендован этим помощником президента.

Меж двух огней

1 февраля, по информации НВ, в ОП прошло несколько встреч с потенциальными кандидатами в министры, — обновления в Кабмине анонсировал ранее сам премьер. На них присутствовали помощники президента — Андрей Ермак и Сергей Шефир, пришедший в политику вместе с президентом из 95‑го квартала. А вот глава ОП на «собеседованиях» не был, хотя ранее принимал активнейшее участие в процессе формирования правительства Гончарука.

На разговор к паре Ермак — Шефир приходил, например, Алексей Резников, бывший зам Кличко, ныне представляющий Украину в политической группе в Минске, — ему пророчат пост министра временно оккупированных территорий.

Богдан же тем временем перешел к решению инвестиционных вопросов: вместе с Зеленским он недавно встречался с руководством азербайджанской компании Socar, которая ищет возможность для новых инвестиций в Украину. А потом сопровождал гостей из Баку в Одессу, где те осматривали готовящийся к приватизации Одесский припортовый завод.

И на встрече президента с Кабмином руководитель Офиса присутствовал.

Подобная активность указывает на то, что вопрос об отставке Богдана не стоит, — на главе ОП слишком многое завязано. Но четкого разделения полномочий между ним и Ермаком нет. «Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП» — так разъясняет этот вопрос сам Ермак. В комментарии НВ он, говоря о собственных полномочиях, лишь уточнил: «Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться».

Президент пока не вмешивается в происходящее между двумя Андреями. Но эксперты уверены: если конфликт обострится, перейдя в открытую вражду, Зеленскому придется действовать, и действовать быстро. Появление нескольких оппонирующих друг другу полюсов влияния в его команде приведет к тому, что различные внешние силы станут искать выходы на конкурирующие группы. «По принципу: враг моего врага — мой друг», — объясняет Фесенко.

Подобные действия могут дискредитировать Богдана и Ермака в медиа, сделать их объектами войны компроматов. Все это, в свою очередь, навредит политическим позициям президента, уверен Якименко.

Пока до этого не дошло, Ермак демонстрирует лояльность к главе государства. «Для меня очень важно, чтобы моя помощь президенту была эффективной, чтобы наша страна была успешной. Поэтому, где я буду или не буду — для меня не является принципиальным: это будет решать президент», — заявил он НВ. И добавил, словно клятву: «Я буду там, где буду ему нужен больше всего».

В ближайшее время, по данным НВ, Ермак — без Богдана — будет вместе с Зеленским в Ватикане: у украинского лидера намечен туда визит ради встречи с Папой римским.

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