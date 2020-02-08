В Турции водитель грузовика чудом выжил после столкновения с поездом

Грузовик проехал через железнодорожный переезд несмотря на то, что шлагбаум был опущен. Поезд на полном ходу врезался в грузовик и протащил его, как минимум, еще полкилометра.

Это случилось недалеко от города Афьонкарахисар.

Невероятно, но водитель, которого зовут Угур Чанкая, остался жив, сообщает The Sun.

Он был доставлен в больницу с травмами, других сообщений и от местной полиции не поступало.

В результате происшествия движение по железнодорожному пути было остановлено ​​примерно на два часа.

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