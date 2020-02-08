НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
20:10 08 Февраля 2020 Просмотров 312   КомментариевКомментарии

В Турции водитель грузовика чудом выжил после столкновения с поездом

Грузовик проехал через железнодорожный переезд несмотря на то, что шлагбаум был опущен. Поезд на полном ходу врезался в грузовик и протащил его, как минимум, еще полкилометра.

Это случилось недалеко от города Афьонкарахисар.

Невероятно, но водитель, которого зовут Угур Чанкая, остался жив, сообщает The Sun.

Он был доставлен в больницу с травмами, других сообщений и от местной полиции не поступало.

В результате происшествия движение по железнодорожному пути было остановлено ​​примерно на два часа.

Источник:
Тэги: железная дорога, грузовик

Новости по теме

Смерть 39 мигрантов: водитель грузовика признал вину

Водитель грузовика смерти, в котором нашли 39 мертвых мигрантов, признал, что содействовал нелегальной иммиграции.

Грузовик с 39 трупами: появились новые подробности

Прицеп, в котором обнаружили тела, пересекал Ла-Манш несколько раз в неделю. Когда полиция открыла грузовик и обнаружила тела, водитель потерял сознание.

Под Ровно перевернулся грузовик с глицерином

На дорогу вылилось около 10 кубометров глицерина. Также была повреждена электроопора.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы