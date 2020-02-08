На Борнео дикий орангутан протянул человеку «руку помощи»

Невероятный снимок сделал фотограф-любитель Анил Прабхакар из Индонезии: орангутан попытался помочь человеку, оказавшемуся в реке.

Снимки были сделаны в заповедной зоне Борнео, сообщает The Sun.

Фотограф-любитель Анил Прабхакар отправился с друзьями в поход и стал свидетелем этой трогательной встречи.

Позже он узнал, что человек, стоявший в реке, работает в Фонде выживания орангутанов Борнео. В реке видели змею, и он пошел, чтобы поймать ее – змеи представляют опасность для приматов.

«Орангутанг подошел к берегу и наблюдал за тем, что человек делает. Затем он подошел ближе и протянул руку», – рассказал Анил Прабхакар.

По словам сотрудника фонда, это было дикое животное, а не то, с которым они «знакомы», поэтому он не воспользовался предложенной «помощью».

Фонд выживания орангутанов Борнео – индонезийская некоммерческая организация, основанная в 1991 году.

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