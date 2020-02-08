НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Спорт
16:20 08 Февраля 2020 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Жена футболиста сборной Украины спела гимн в приспущенных штанах

Ирина Морозюк, жена Николая Морозюка, выложила в соцсетях сролик, на котором поет национальный гимн Украины в приспущенных штанах.

Видео появилось в сети 1 февраля. Ирина стоит перед зеркалом в синей кофте, приспустив штаны и показав желтое белье. При этом она поет гимн Украины.

Как считает юрист Юрий Юрченко, Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Николай Морозюк играет за турецкий клуб «Ризеспор» и сборную страны. Он также известен по выступлениям за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

Источник:
Тэги: сборная Украины, футбол, гимн Украины

Новости по теме

На Евро-2020 сборная Украины сыграет в новой форме

Сборная Украины выступит на Европы-2020 в новой форме. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Главный тренер сборной России высказался о возможном матче против Украины на Евро-2020

Станислав Черчесов в интервью Youtube-каналу «Любители» высказался о возможном матче с командой Украины на чемпионате Европы 2020 года.

Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе

В столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2020. В первом туре наша сборная сыграет с голландцами.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы