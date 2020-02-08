Жена футболиста сборной Украины спела гимн в приспущенных штанах

Ирина Морозюк, жена Николая Морозюка, выложила в соцсетях сролик, на котором поет национальный гимн Украины в приспущенных штанах.

Видео появилось в сети 1 февраля. Ирина стоит перед зеркалом в синей кофте, приспустив штаны и показав желтое белье. При этом она поет гимн Украины.

Как считает юрист Юрий Юрченко, Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.

Николай Морозюк играет за турецкий клуб «Ризеспор» и сборную страны. Он также известен по выступлениям за киевское «Динамо», донецкий «Металлург», «Кривбасс», «Оболонь» и «Днепр».

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