Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана
Зеленский отметил плодотворное сотрудничество, что удалось развить за 28 лет дипломатических отношений между Украиной и Ватиканом, дата установления которых символически совпадает с сегодняшним визитом.
Во время официального визита к Святому престолу президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином, с участием секретаря по межгосударственным отношениям, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.
«Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего«, – отметил Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к миру и обращается к Святому Престолу и лично к его Святейшеству Папе Франциску с просьбой о поддержке и помощи в мирном урегулировании и завершении войны в Донбассе.
Зеленский отметил, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства.
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