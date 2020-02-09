Яблоко от яблони: В Туркменистане сын президента назначен министром
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего единственного сына Сердара министром промышленности и строительства.
Об этом сообщает государственная газета Нейтральный Туркменистан.
Министерство, которое возглавит сын президента, только создано, ранее его не было в структуре правительства.
До назначения министром 38-летний Сердар Бердымухамедов в течение года управлял регионом Туркменистана Ахалским велаятом, был заместителем министра иностранных дел, до этого возглавлял юридический комитет парламента.
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