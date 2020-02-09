От коронавируса погиб американец
В китайском Ухане впервые зафиксирован случай «некитайские смерти» от осложнений коронавируса.
В Китае погиб 60-летний американец тем самым, став первой подтвержденной «некитайской смертью» от болезни. Он умер в четверг в Ухане, в эпицентре вспышки вируса в центральной китайской провинции Хубэй. Об этом заявил представитель посольства США в Пекине.
Сейчас чиновники не разглашают детали смерти 60-летнего мужчины.
В посольстве США в Пекине заявили, что с 10 февраля приостанавливают выдачу виз в связи со вспышкой коронавируса.
«С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено», – сообщается на сайте посольства.
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