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Главная » Мир » Происшествия
14:00 09 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

От коронавируса погиб американец

В китайском Ухане впервые зафиксирован случай «некитайские смерти» от осложнений коронавируса.

В Китае погиб 60-летний американец тем самым, став первой подтвержденной «некитайской смертью» от болезни. Он умер в четверг в Ухане, в эпицентре вспышки вируса в центральной китайской провинции Хубэй. Об этом заявил представитель посольства США в Пекине.

Сейчас чиновники не разглашают детали смерти 60-летнего мужчины.

В посольстве США в Пекине заявили, что с 10 февраля приостанавливают выдачу виз в связи со вспышкой коронавируса.

«С 10 февраля оказание визовых услуг посольством США в Пекине, а также генконсульствами в Ченду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне приостановлено», – сообщается на сайте посольства.

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Тэги: Китай, гибель, жертва, Американец, коронавирус

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