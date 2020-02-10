Восстановление промышленности. В Минэкономики предложили меры

В Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства предлагают увеличить финансирование для преодоления кризиса в промышленности на 20 млрд грн.

Об этом в Facebook написал министр экономразвития Тимофей Милованов.

«Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн», – написал Милованов.

По его словам, финансирование необходимо для стимулирования транспортной инфраструктуры, секторальных программ производства, развития оборонно-промышленного комплекса.

Милованов отметил, что в министерстве создают координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, крупных предприятий, аналитических центров, органов госвласти.

По словам министра экономики, перед украинской промышленностью стоят три главных вызова: устаревшие основные средства, переориентация рынков сбыта и введение carbon border tax в Евросоюзе (углеродный налог планируют ввести, чтобы защитить европейских производителей стали и другие отрасли от дешевого импорта из стран с менее строгой климатической политикой. – Ред.).

При этом министр отметил, что в январе появились признаки восстановления металлургии. »В промышленности мы входим в фазу роста цикла», – считает Милованов.

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