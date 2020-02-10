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Главная » Украина » Политика
15:27 10 Февраля 2020 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Глава МИД Италии выступил в поддержку Украины

Пристайко в Риме встретился с главой МИД Италии.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо выразил твердую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, в Риме состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

В частности, стороны обсудили практические шаги реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президента Украины Владимира Зеленского с руководством Италии 7 февраля.

При этом особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и более активного привлечения Италии к налаживанию мирного процесса на Донбассе и восстановлению инфраструктуры этого региона.

Пристайко отметил, что Украина заинтересована в дальнейшей активизации сотрудничества в таких сферах как энергетика, космос, здравоохранение, транспорт и культурно-гуманитарное сотрудничество.

В свою очередь, Ди Майо выразил твердую позицию правительства Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности содействовать Украинскому государству в вопросах внедрения системных реформ.

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Тэги: МИД Италии

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