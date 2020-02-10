Следующий бой Усика в очередной раз переносится

Сроки боя украинского боксера Александра Усика с британским тяжеловесом Дереком Чисорой перенесены.

Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил промоутер Эдди Хирн в интервью каналу iFL TV в YouTube.

«Усику требуется время, чтобы залечить левый локоть. У нас не было уверенности, что он будет готов к марту, но к маю он должен восстановиться», — заявил Хирн, не став уточнять более конкретно, о какой дате может идти речь.

Как сообщала «Фраза», в конце 2019 года промоутер Эдди Хирн заявил, что следующий бой Усик проведет 7 марта 2020 года против британца Дерека Чисоры.

За несколько месяцев до этого Чисора назвал Усика кошмаром для всех участников тяжелой весовой категории. Среди его козырей он отметил силу удара и скорость, которая «убьет» большинство супертяжеловесов. При этом Чисора выразил готовность драться с украинским боксером за приемлемую сумму денег.

Напомним, 13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в тяжелом весе. В 7 раунде на чикагской «Винтраст Арене» он победил американца Чазза Уизерспуна. Изначально этот бой должен был состояться в мае, но несколько раз откладывался из-за травм украинского боксера.

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