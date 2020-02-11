Ермак: Мировая слава Виталия Кличко может многое принести Украине
Помощник президента назвал неправдой слухи, что помог Кличко сохранить должность главы КГГА.
Мировая слава и популярность мэра Киева Виталия Кличко может еще многое принести Украине в целом и пока «недостаточно сыграла». Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью телеканалу Украина 24.
По словам Ермака, он не знает судьбу представления об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской администрации, но этот вопрос будет решаться в рамках стратегии на местных выборах. Ермак подчеркнул, что такое решение принимается исключительно президентом Владимиром Зеленским и назвал неправдой слухи о том, что помог Кличко сохранить должность.
Ермак рассказал, что знаком с Кличко больше 20 лет, знает его как великого спортсмена и, подчеркнул помощник президента, как мэра, которого избрали киевляне.
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